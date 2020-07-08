منافسة إيطالية إنجليزية على الدبابة آداما تراوري نجم ولفرهامبتون الإنجليزي

الجميع يُدرك مدى قوة وأهمية اللاعب آداما تراوري الدبابة البشرية، لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي الحالي، وقالت الصحف أن هناك العديد من الأندية الكبرى في أوروبا تريد التعاقد مع اللاعب صاحب ال 24 عام، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ومانشيستر سيتي، والآن دخل فريق يوفينتوس في السباق.

يوفينتوس يصارع السيتي على آداما تراوري

وقالت شبكة ESPN أن آداما تراوري يريد الخروج والرحيل إلى أحد الأندية الكبيرة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا، وبما أن ريال مدريد وبرشلونة لم يتقدما بعروض رسمية أو يتحدثا مع إدارة نادي ولفرهامبتون، فوجهة اللاعب القادمة ستكون إما في مانشيستر سيتي أو في إيطاليا حيث نادي يوفينتوس.

ويريد مانشيستر سيتي التعاقم مع الجناح الطائر تراوري لتعويض رحيل الألماني ساني، كما يريد اليوفي التعاقد مع آداما لتنشيط روح الفريق الإيطالي، وخاصة مع وجود العديد من اللاعبين الكبار على مستوى السن، أبرزهم رونالدو وهيجوايين وكوادراردو.

وبالحديث عن سعر اللاعب فلن يكون مبالغا فيه، فهو يتبقى له 3 سنوات في عقده مع ولفرهامبتون، وبالتالي فسيكون مبلغ انتقاله في حدود 80 مليون يورو تقريبا.