فرنسا تخطط للتخلص من معدات هواوي نهائياً بحلول 2028

أبلغت الحكومة الفرنسية المسؤولين عن الاتصالات داخل البلاد عن عدم سماحها بتجديد تراخيص شركة هواوي بعد انتهاء صلاحية التراخيص مما يعني التخلص من اعدادات هواوي الداعمة للجيل الخامس بمجرد انتهاء صلاحيتها في فرنسا وذلك بعد السماح للشركات بتشغيل معداتها التي تدعم الجيل الخامس بداية من هذا الشهر وتستمر معظم العقود ما بين ثلاث إلى ثماني سنوات مما يعني أن التخلص النهائي من معدات شركة هواوي في فرنسا سوف يتم بحلول عام 2028 بحد أقصى.

حظر هواوي في فرنسا بحلول 2028

قامت الحكومة الفرنسية بالرضوخ إلى مزاعم الولايات المتحدة بشأن قيام شركة هواوي الصينية بالتجسس ومشاركة المعلومات مع الاستخبارات الصينية لذلك نصحت مشغلي الاتصالات بالابتعاد عن شركة هواوي لعدم تجديد، تراخيصها بعد انتهاء التراخيص الحالية حيث تعاقدت شركة هواوي على تراخيص تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات بينما الشركات التي حصلت على تراخيص بثمان سنوات هي اريكسون ونوكيا.

ادي هذا القرار الجديد الي زرع المخاوف في شركات الاتصالات على الاستثمار مع شركة هواوي وذلك بسبب قرب انتهاء ترخيصها .