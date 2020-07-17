رئيس جامعة الملك عبد الرحمن بن فيصل يوضح أهمية قرار استقلال الثلاثة جامعات

وجه الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي رئيس جامعة الملك عبد الرحمن بت فيصل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قرارهما باستقلال ثلاثة جامعات، وقد أعلن القرار الأمس وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ.

رئيس جامعة الملك عبد الرحمن بن فيصل قرار استقلال الجامعات يطور التعليم الجامعي

أوضح الدكتور عبد الرحمن أهمية القرار الذي اتخذته قيادة المملكة الرشيدة باستقلال الجامعات الثلاثة ما يعمل على تطوير وهيكلة التعليم الجامعي ليصبح يتواكب مع التعليم الجامعي في العالم.

يأتي القرار ليتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية، وأوضح اليوبي الجهود التي قوم بها وزير التعليم في مختلف القطاعات التعليمية بجانب تأسيس مرحلة جديدة للتعليم المؤسسي تمنح الجامعات إمكانية الاستقلال وهو ما يعرف بنظام الجامعات الجديد الذي تم استقلال الجامعات الثلاثة بناء عليه.

يؤكد قرار استقلال الجامعات الثلاثة استمرار المملكة العربية السعودية على استكمال رؤية 2030 للنهوض بعدد كبير من القطاعات فيها، وعدم الإعتماد الاقتصادي على البترول فقط.