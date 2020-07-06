كل ما تريد معرفته عن “الموت الأسود” بعد تفشيه في الصين

أنذرت مدينة في شمال الصين يوم الاحد السابق بتوجيه إنذار وذلك بعد الإبلاغ عن إصابة حالة بمرض “طاعون دبلي”، كما أعلنت منطقة منغوليا تحذيراً بشأن المستوى الثالث من الطاعون، حيث ظهرت حالتين في مقاطعة خوفد في غرب منغوليا من خلال نتائج الاختبارات المعملية في بداية شهر يوليو.

مرض الطاعون الدبلي

عبارة عن عدوى بكتيرية نادرة خطيرة للغاية تنتقل عبر البراغيث من القوارض، وهو مرض حيواني، حيث يمكنه الانتقال إلى الحيوانات أو البشر، وهو يحدث عن طريق لدغة برغوث مصاب، وعند التعرض لسوائل الجسم من حيوان ميت مصاب بالطاعون وفقا لما ورد في timesofindia.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أهم أعراض الإصابة بـمرض الطاعون الدبلي هي ظهور مفاجئ للحمى والقشعريرة وألم الرأس والجسم والضعف العام والقيء والغثيان والتهاب الغدد الليمفاوية، وفي مراحل متطورة من هذا المرض الغدد الليمفاوية تتحول إلى تقرحات مفتوحة مليئة بالقيح، كما يذكر انه في العصور الوسطى، تسبب مرض الطاعون الدبلي، المشهور أيضا باسم “الموت الأسود” إلى القضاء على أكثر من نصف سكان أوروبا.