الصحة العالمية تعلق على إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

قام عدد من العلماء يتجاوز المئتي عالم حول العالم بعمل العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت احتمالية أن تصيب جسيمات فيروس كورونا العالقة في الهواء الإنسان بالفيروس على عكس ما قد أعلنته منظمة الصحة العالمية قبل ذلك مما دفع العلماء لمطالبة المنظمة بمراجعة ارشاداتها التي أفادت في السابق أن لا يمكن انتقال الفيروس عن طريق الهواء.

علماء يطالبون منظمة الصحة العالمية بمراجعة إرشادات

قام 239 عالم من 32 دولة مختلفة حول العالم بتنظيم خطاب جماعي تمهيداً لتقديمة لمنظمة الصحة العالمية يحتوي علي العديد من الادلة العلمية التي تثبت امكانية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء عن طريق الجسيمات الصغيرة التي تعلق في الهواء .

علق المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية السيد جسارفيتش على تلك الأنباء قائلا ” نحن على علم بالمقال ونراجع محتواه مع خبرائنا الفنيين ” .

كما علقت المنظمة ان الدلائل المقدمة بشأن امكانية الرذاذات الصغيرة التي تعلق في الجو ان تصيب الانسان بالعدوى قائلة إنها دلالات ضعيفة وغير مقنعة وإن كان من الممكن الحدوث ولكن لم يتم تقديم أدلة علمية على إمكانية ذلك حتى الآن.