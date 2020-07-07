عاجل تواجد أربع لاعبين من السعودية في قائمة الأفضل آسيوياً في تاريخ كأس العالم

فتح الاتحاد الاسيوي منذ اربع اسابيع باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في قارة آسيا شاركوا في كأس العالم يعلن اليوم الفائزين بتصويت الجماهير لاختيار افضل تشكيلة آسيوية شاركت في كأس العالم علي مر التاريخ وفي مفاجأة متوقعة حصل أربع لاعبين سعوديين على مكاناً في القائمة.

حيث قام الاتحاد الآسيوي بترشيح قائمة من اللاعبين المختلفين أصحاب مساهمات بارزة خلال مشاركتهم في كأس العالم واغلق التصويت الجماهير اليوم ليتم الإعلان عن تشكيلة الافضل.

أربع لاعبين سعوديين في قائمة الأفضل اسياوياً

رشح الاتحاد الآسيوي لمركز حراسة المرمي كل من محمد الدعيع نجم المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 و لي وون جاي الكوري و إيجي كاواشيما الياباني ليتفوق الدعيع ويكسب التصويت باكتساح كبير.

وحصل على مركز قلب الدفاع كلا من الكوري الجنوبي هونج ميونج بو و عبدالله سليمان المدافع السعودي الذي شارك في كأس العالم عام 1994،1998،2002 .

حصل على مركز الظهير الأيسر الياباني يوتو ناجاتومو والظهير الأيمن الكوري الجنوبي لي يونج بيو.

وفي خط الوسط تم اختيار كلاً من الكوري الجنوبي بارك جي سونج و الياباني هيديتوشي ناكاتا و زميله كيسوكي هوندا.

ويختتم خط الوسط بنجم المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 فؤاد أنور صاحب هدف المنتخب في هولندا والمغرب.

وحصد علي مراكز الهجوم سونج هيونج مين نجم توتنهام بالاضافة الى نجم المنتخب السعودي سامي الجابر الذي شارك في نسخ 1994، 1998،2002،2006 .