عاجل.. تأجيل قضية مسارات طريق الحمصة 

حكم اليوم في قضية مسارات طريق الحمصة المرفوعة من أحد المواطنين السعوديين ضد فرع وزارة النقل بمحافظة جازان بالتأجيل لوقت لاحق وذلك في ثاني جلسة تعقد لتلك للقضية بعد عقد الجلسة الاولى في شهر فبراير الماضي يذكر أن ذلك المشروع كان قد كلف وزارة النقل أكثر من نصف مليار ريال سعودي.

الحكم في قضية مسارات طريق الحمصة

يعود تاريخ تلك القضية إلى سبع سنوات حين قام أحد المواطنين برفع قضية ضد وزارة النقل بسبب تغير المسار الذي اعتمد من قبل الوزارة حيث ان قامت الوزارة باعتماد المشروع بتكلفة 599 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى خمسة ملايين قيمة عقد الاستشارة لعمل ربط بين طريق الحمصة وطريق أبو عريش وطريق المعطن وطريق ازدواج الخوبة بالاضافة الى اضافة سبع تقاطعات للطرق أخرى.

وردة وزارة النقل على تلك الاتهامات قائلة ان لا يوجد أي شبهات حول المشروع وأن كل ما يتم تداوله من قبل المواطن ما هو إلا ادعاءات كاذبة.

يذكر أن اليوم حضر القضية ممثل وزارة النقل هو ووكيل المواطن الشرعي.

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