آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة أحياء عشوائية بمكة

أعلنت الشركة القائمة على تنفيذ مشروع “مسار” الانتهاء من أعمال الكتلة الخرسانية لمسار إنفاق مترو مكة وقرب الانتهاء من محطة مترو مكة ونفق طريق عبد الله طريف ونفق طريق المنصور، حيث يعتبر مشروع ” مسار” أحد اهم مشاريع التطوير النموذجية لخدمة أهالي مكة وضيوف الرحمن حيث يزيد أعداد حجاج بيت الله الحرام إلى 30 مليون.

مشروع مسار الجديد

مازالت الشركة مستمرة في مرحلة البنية التحتية لوجهة ” مسار ” وتشمل مسارات أنفاق المشاة وانفاق الخدمات بطول 3.650 متر، بالإضافة إلى عرض 320 متر ومساحة 1. 25 مليون متر مربع بجانب مواقف السيارات والجسور والكباري مشيرة إلى تنفيذ 71 % من أعمال الجسور.

بدأت الشركة المنفذة لمشروعات البنية التحتية بإزالة عقارات أحياء عشوائية وهي ” الحفائر ، والهنداوية ، وشارع المنصور ، والطندباوي ، وجبل غراب ، والرصيفة ،والزهارين ، ومعالجة 4000 عقار مع الملاك بهذه الأحياء .

وأضاف أبوعتيق أنه تم إنجاز 71% من أعمال الجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة ذي الأهمية الاستراتيجية، حيث تشتمل على قطاعات الخدمات المتمثل في الانفاق التحتية المخصصة للكهرباء والاتصالات والصرف الصحي.