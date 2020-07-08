أبرز المباني والأبراج في المملكة العربية السعودية تعرف عليها

تشتهر المملكة العربية السعودية باحتوائها على أفضل المباني المعمارية المصممة بشكل مميز للغاية، التي تجذب الأنظار، كما أنها تميزت بجودة الصنع مع استخدام احدث الأساليب.

أهم الأبراج في السعودية

برج مياه الرياض

برج مخصص لتخزين المياه، وتم إنشاؤه في عام 1971، محاط به حديقة الوطن، ويعتبر من معالم مدينة الرياض، ويتسع لأكثر من 12 ألف متر مكعب من المياه، وكان يعتبر أطول مبنى في ذلك الوقت في السعودية.

برج الفيصلية

هو أحد أبرز مباني مدينة الرياض، تم الانتهاء من بنائه في عام 2000، يحتل المرتبة الأربعين ضمن أطول مباني العالم بثلاثين دوراً.

برج رافال

يبلغ ارتفاعه 308 أمتار، مكون من عدد طوابق 62 طابقاً، وتملكه شركة “رافال” العقارية، وافتُتح في شهر يناير عام 2014م، كما يشمل البرج على فندق كمبنكسي والعديد من المطاعم والنوادي الصحية والقاعات الفخمة.

برج ساعة مكة

عبارة عن ناطحة سحاب تقع في مدينة مكة المكرمة وتقابل المسجد الحرام، وهي ثالث أعلى ناطحة سحاب في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 602 متراً، كما تعتبر أضخم برج من حيث المساحة في العالم، وتحتوي على أكبر ساعة في العالم