أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، قراراً بتعيين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية، حيث أنها سوف تكون مسؤولة عن تنفيذ رؤية الوزارة تجاه قطاع الفنون البصرية ودعم وتمكين العاملين في هذا المجال.

دينا أمين

دينا أمين من الخبرات السعودية المتخصصة في الفنون البصرية أكاديميا ومهنيا حيث حصلت على درجة البكالوريوس في تاريخ الفنون والهندسة المعمارية من كلية ولزلي بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

لديها مسار مهني مميز ممتد لأكثر من 20 عاما في شركات عالمية متخصصة في مجال الفنون المعاصرة نالت خلالها الكثير من المناصب القيادية في أكبر الشركات منها شركة فيليبس العالمية الرائدة في بيع وشراء الفنون والتصاميم وشركة كريستيز التي تعد من أكبر منظمي مزادات الفنون في العالم.

تعتبر هيئة الفنون البصرية وهي واحدة من 11 هيئة ثقافية التي طرحتها الوزارة في الفترة الأخيرة لإدارة القطاع الثقافي بمختلف مساراته الإبداعية، وتنظيم قطاع الفنون البصرية وتطويره.

ستعمل الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى المرتبط بالفنون البصرية والاستثمار فيه، هذا بالإضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، بجانب إقامة الدورات والبرامج المهنية.