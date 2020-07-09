حساب المواطن يعلن عن تفاصيل الدفعة الـ 32

برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ32 لشهر يوليو الجاري، التي بدأ إيداعها اليوم (الخميس) في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث وضح البرنامج إن إجمالي مبالغ الدعم المستحق للمستفيدين يبلغ 1.7 مليار ريال، إضافة إلى مبلغ 18.7 مليون ريال عبارة عن تعويضات للدفعات السابقة.

حساب المواطن

استفاد من حساب المواطن هذا الشهر 10.7 مليون مستفيد، ليس هذا بل استفاد ما يقرب من 78% من المستفيدين الذين حصلوا على الدعم، حيث يبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة مبلغ 930 ريال، بينما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة

نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، في حين بلغت نسبة الإناث المستقلات 30%، نسبة الذكـور المستقلون 70%

وكان “حساب المواطن” أعلن اليوم البدء في إيداع الدعم للمستفيدين، مبيناً أنه سيستمر في إيداع الدعم للمُستفيدين المكتملة طلباتهم، حتى نهاية اليوم، تم إطلاق وتفعيل برنامج حساب المواطن وبدء قبول التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لتسجيل حساب جديد في برنامج حساب المواطن والذي أصبح الجميع يستطيع الدخول