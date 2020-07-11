السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات بكورونا منذ أكثر من شهر

سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ أوائل يونيو الماضي

وزارة الصحة السعودية

بناء على التقرير الذي أعلنته وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، بما يخص مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” عن رصد 2994 إصابة جديدة بالوباء وهذا مقابل 3159 إصابة في اليوم السابق وهو ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية في المملكة منذ الرابع من يونيو عندما تم تسجيل 2591 إصابة.

كما شهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء “كوفيد-19″ في السعودية تراجعا حادا، عبر تسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير (مقابل 51 وفاة يوم أمس)، وهو يعتبر أدنى حصيلة منذ الثاني من يونيو عندما تم تسجيل 30 وفاة أيضا.

حيث أصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الجائحة 229480، يشمل على 2181 حالة وفاة، و61903 حالات نشطة، منها 2230 حالة حرجة.

وشفاء 2370 مصابا بـ”كوفيد-19” للشفاء في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 165396 شخصا.