إطلاق مشروع نشامي الحي في أحياء وقرى بمنطقة عسير

تهدف المبادرة إلى تعزيز وتحفيز المجتمع بجميع شرائحه للمساعدة في دعم الجهود الحكومية وذلك بغرض تنفيذ استراتيجية إخماد أزمة كورونا، وتوفير حاضنة مسؤولة، وذلك بغرض استقبال أفكار وجهود ومساهمات المواطنين.

مشروع نشامي عسير

أكد أمير منطقة عسير “أن تلك المبادرة تتوافق مع خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومع الرؤية الطموحة في استثمار طاقات المجتمع الحيوي في رؤية 2030، حيث يكون الركيزةً الأساسية في التنمية، وعنصرًا فاعلاً في تعزيز الجهود الحكومية، التي سوف تحقق بها الأنموذج الأمثل للمجتمع المترابط”.

مشروع” نشامى الحي” يستهدف الأسر في أحياء وقرى منطقة عسير، ويرتبط بشكل رئيسي بتنفيذ البرامج التوعوية والوقائية والسياحية وتقديم الخدمات المساندة وفق الإجراءات الاحترازية، وتتمثل مهامه الرئيسية في قيام فرق النشامى التطوعية بالعمل ضمن ١٢ فرصة تم أخذها من استراتيجية منطقة عسير وهي تتمحور حول ثلاثة مجالات كبرى هي “الإنسان والأرض والاقتصاد”.

قدم أعضاء فريق عمل مبادرة نشامى عسير عرضاً عن فكرة المبادرة وتنوع مشاريعها الإحدى عشر، وآلية توزيعها الجغرافي، مع دور أربعة مراكز اجتماعية لتكون لجان تنفيذية تدير كافة اللجان العاملة في الأحياء والقرى.