إطلاق مشروع لإدارة موقف السيارات بالرياض

صرح وزير الإسكان ماجد الحقيل بالإعلان عن اطلاق عدة مشاريع تختص بإدارة مواقف السيارات، سيتم هذا المشروع بناء على التعاون مع القطاع الخاص في مدينة الرياض، الذي ينتج عنه إدارة نحو 6.700 سيارة في الطريق بين الملك فهد والمنطقة العليا، يحتوي هذا المشروع على تطوير وتشغيل وكذلك صيانة الموقف الخاص بموقف السيارات الحالية.

مشروع لإدارة موقف السيارات بالرياض

سوف يبدأ في تقديم الرغبات بداية من اليوم 13 يوليو 2020 حتى يوم 3 أغسطس، أما عن كراسة التأهيل سوف يتم طرحها في الفترة 16 أغسطس حتى 13 سبتمبر، على أن يتم طرح كراسة الشروط خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020.

الهدف من انشاء مشروع لادارة موقف السيارات

العمل على تنظيم موقف السيارات من خلال ادخال احدث الأساليب والتكنولوجيا.

العمل على تطزير مباني متعددة الطوابق لموقف السيارات بعيدة عن الشارع.

هذا المسروع جاء من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والعام وذلك وفقاً لنموذج البناء ثم التشغيل ثم التحويل BOT، كما تم تخصيص نحو 13 قطعة أرض، كما سيتم الاعلان عن باقي التفاصيل الاخرى عمنا قريب.