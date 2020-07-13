السعودية تستعد لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم الطهي

أبرم مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون استراتيجية جديدة مع إحدى شركات التعليم والتطوير وذلك بغرض التنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، بهدف جذب المواهب لهذا القطاع، والعمل على زيادة عدد الطهاة في المملكة، وتطوير المطبخ السعودي.

تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي

تلك الخطوة هي من ضمن مبادرة “تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويجي للمواطنين عبارة عن إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي يعمل مركز برنامج جودة الحياة على تنفيذها بغرض تطوير قطاع فنون الطهي

كما قال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة فهد بن إبراهيم العقيل، أن تلك الخطوة بغرض تعزيز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي وفقاً لمعايير فندقية عالمية.

الجدير بالذكر أن المركز بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك “، ابتعث العام الماضي نحو 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، من المتوقع تخرجهم في نهاية 2020م