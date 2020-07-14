صحة البحرين: فحص القادمين لا يشمل عابري جسر الملك فهد

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة في البحرين أن قرار إلزام القادمين إلى المملكة العربية السعودية بإجراء فحص فيروس كورونا على نفقتهم الخاصة، لا يشمل العابرين بجسر الملك فهد القرار يشمل جميع مواطني دول الخليج القادمين عبر مطار البحرين الدولي، حيث أن وزارة الصحة البحرينية لم تصدر أي قرار أو إجراء جديد بشأن القادمين إلى البلاد عبر جسر الملك فهد.

وزارة الصحة بالبحرين

وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت إلزام جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر المطار الدولي بداية من الـ 12 صباحا يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 بالخضوع للفحص المختبري لفيروس كورونا عند وصولهم المطار وذلك على نفقتهم الخاصة التي تبلغ 30 دينارا بحرينيا.

يجب على المسافرين القادمين الخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء فحص انتهاء الحجر الصحي وأن يتحمل المسافر تكلفة الفحص البالغة 30 دينارا بحرينيا

على مواطني مملكة البحرين الراغبين في السفر التأكد من الإجراءات المعتمدة في الدول التي يتوجهون لها، بالإضافة إلى إقرار تحملهم المسؤولية الكاملة عما قد يترتب على سفرهم من نفقات صحية أو علاجية أخرى

تحملهم تكلفة الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا عند عودتهم إلى أرض المملكة وخضوعهم للبروتوكول المعتمد، وذلك من خلال الموافقة على الإقرار الإلكتروني في تطبيق «مجتمع واعي» أو توقيع الإقرار الورقي قبل المغادرة.