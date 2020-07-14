ارتفاع واردات السعودية من السيارات إلى 27% خلال 5 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للموانئ أن واردات السعودية من السيارات شهد ارتفاعاً بنسبة 27% منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر مايو/ أيار، وذلك على الرغم من جائحة كورونا العالمية “كوفيد-19″، فقد استوردت السعودية نحو 360 ألف سيارة خلال أول 5 أشهر من 2020، مقارنة مع 282.4 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام 2019.

موانئ السعودية

كما أن معدل دوران الحاويات بلغ 6.8 يوم وهو إشارة إلى سلاسة الإمداد في المملكة خلال الجائحة، على أن يتم منح فترة سماح مجاني تصل إلى 10 أيام.

ولقد بلغت البضائع المناولة خلال فترة جائحة كورونا بنحو 122 مليون طن بما فيها 4 ملايين حاوية، في حين أن أطنان البضائع المناولة خلال مايو/ أيار تخطيت 6%، حيث وصلت إلى 28 مليون طن، وكذلك ارتفاع أعداد حاويات “المسافنة” للمدة المنقضية من العام 2.35% لتصل إلى 937.45 ألف حاوية قياسية.

تعسى الهيئة سعيها إلى تحقيق 9 مبادرات رئيسة وفق أهداف الهيئة العامة للموانئ وخطتها الاستراتيجية التي تتضمن ما يقرب من 134 مشروعاً، مما يساعد هذا الامر في استثمار موقع السعودية الجغرافي.