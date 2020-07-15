تعامد الشمس اليوم على الكعبة لأول مرة هذا العام

سوف تشهد سماء مكة المكرمة الأربعاء تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام في تمام الساعة 12 و26 دقيقة، حيث كل من يرى الشمس في هذا الوقت سوف يستقبل القبلة مهما كان موقعه في أي مكان بالعالم، حيث كان علماء الإسلام يعتمدون على تلك الطريقة لتحديد القبلة بدقة عالية.

تعامد الشمس على الكعبة

يعود سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريا” بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي، تستخدم ظاهرة التعامد في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك بإستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل ايضا على كروية كوكبنا.