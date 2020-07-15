المياه الوطنية تنفذ 14 مشروعًا بـ 200 مليون ريال في مدينة الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا ودخولها حيز التشغيل بداية من الشهر المقبل من العام الجاري في مدينة الرياض، بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال، حيث سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة خدمات المياه والخدمات البيئية في مدينة الرياض، ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة أكثر من 43 ألف مستفيد، وذلك في إطار جهود الشركة إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة مسبقا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

شركة المياه الوطنية

​ صرحت الشركة أن الهدف من تلك المشاريع هو الرقي بمستوى الخدمات المائية والبيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، واتساع رقعة تغطية خدماتها المقدمة للمواطن والمقيم، حيث تحتوي تلك المشروعات المنجزة تنفيذ خطوط وشبكات وتوصيلات المياه والصرف الصحي بإجمالي أطوال بلغت 178 كيلومترًا طوليًا، جاء نصيب المياه منها بعدد 7 مشاريع بطول 30 كيلومترًا طوليًا، وعدد 7 مشاريع للصرف الصحي بطول 148 كيلومترًا طوليًا، مؤكدة أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة خدمات المياه والخدمات البيئية في مدينة الرياض.

الأحياء المستفيدة من المشاريع

أجزاء من أحياء العزيزية والدار البيضاء والربوة والروابي، وأجزاء من أحياء المونسية والندوة والخزامى والبديعة والنزهة والشهداء والروضة والسلي والمناخ والجزيرة والازدهار وجامعة الملك سعود والسويدي والمصانع والعريجاء، وأجزاء من الغنامية والحائر