غداً مشاهدة اقتران القمر بالزهرة بالعين المجردة

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ‏تشهد سماء المنطقة العربية قبل شروق شمس غدا يوم الجمعة بساعتين، وقوع هلال القمر في حالة اقتران مع ‏كوكب الزهرة كما سينضم إليهما نجم الدبران الأحمر، في مثلث يمكن مشاهدته بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.‏

اقتران القمر بالزهرة بالعين المجردة

يقعان القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع ‏الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن ‏رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل‎.، حيث يمكن باستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط ‏المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر ‏فذلك الخط يمثل منظرا ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر‎.‎

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التليسكوب، فإن ‏قرصه مضاء بنسبة 32.5 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ‏ولكن نظرا لحركة الكواكب فإن حجم قرصه الظاهري سوف ‏يصغر نظرا لابتعاده عن الأرض خلال الأشهر المقبلة.‏

كما أن كوكب الزهرة “كوكب الحب والجمال” وكوكب المشتري “الملك أو كبير الكواكب”، هما ألمع كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق بعد الشمس والقمر.