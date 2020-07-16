غداً مشاهدة اقتران القمر بالزهرة بالعين المجردة

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن تشهد سماء المنطقة العربية قبل شروق شمس غدا يوم الجمعة بساعتين، وقوع هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة كما سينضم إليهما نجم الدبران الأحمر، في مثلث يمكن مشاهدته بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.
اقتران القمر بالزهرة بالعين المجردة
يقعان القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.، حيث يمكن باستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظرا ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر.
عند رصد كوكب الزهرة من خلال التليسكوب، فإن قرصه مضاء بنسبة 32.5 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكواكب فإن حجم قرصه الظاهري سوف يصغر نظرا لابتعاده عن الأرض خلال الأشهر المقبلة.
كما أن كوكب الزهرة “كوكب الحب والجمال” وكوكب المشتري “الملك أو كبير الكواكب”، هما ألمع كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق بعد الشمس والقمر.