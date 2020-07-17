انخفاض إصابات كورونا في السعودية لليوم الرابع.. وتراجع ملحوظ في الوفيات

انخفضت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ أيضا في معدل الوفيات اليومية الناتجة عن هذا الوباء الذي انتشر في جميع بلاد العالم، حيث أثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد، وكل دولة اتبعت إجراءات الوقاية والحماية.

انخفاض إصابات كورونا في السعودية

أصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم رصدها في المملكة حتى الآن 157612 بينها 55215 حالة نشطة، بما فيها 2027 مريضا في حالة حرجة، ولقد سجلت الوزارة خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة جراء مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 46 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1267 حالة وفاة.

وتخطى عدد المتعافين من كورونا في السعودية اليوم عدد100 ألف وبلغ 101130 بتسجيل 2213 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، كما سجلت العاصمة الرياض لليوم الثاني على التوالي أقل من ألف إصابة جديدة بكورونا، وتم رصد 668 حالة جديدة للفيروس هناك منذ أمس (مقابل 740 إصابة في اليوم السابق).