تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروع إسكان تبوك

سلم وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم، عدداً من الفلل الجاهزة وذلك ضمن مشروع إسكان تبوك بمنطقة تبوك وسط حضور عدد من المسؤولين، هذا المشروع من بين المشاريع الجاهزة التي يوفرها برنامج سكني، والتي يصل عددها إلى 42 مشروعاً في مختلف المحافظات على مستوى جميع مناطق المملكة ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى التي يوفرها البرنامج.

مشروع إسكان تبوك

حيث تشمل الخيارات الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، والأراضي السكنية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

كما عبر عدد من المستفيدين الذين استلموا عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية، فهو يوفر 388 وحدة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، ، فيما يستهدف تطوير 72 مخططًا جديدًا توفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ إذ يتم العمل مع 79 مقاول