تعقيم مساجد مكة المكرمة بتقنية جديدة تقضي على الفيروسات في 30 ثانية

تسعى المملكة العربية السعودية جهوداً جبارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فقد بدأت في مكة المكرمة حملة جديدة لتعقيم 250 مسجداً من الفيروسات باستخدام تقنية «مايكروسيف» وهي تقنية صديقة للبيئة، وخالية من الكحول، ومكوناتها من الماء النقي المؤكسد، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

تعقيم مساجد مكة المكرمة بتقنية جديدة

تعاونت جمعية «هدية الحاج والمعتمر» الخيرية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة في عملية التعقيم التي انطلقت من جامع السلف الصالح. تلك المبادرة تهدف إلى تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة المصلين، حيث أن التقنية معتمدة من هيئة الدواء والغذاء السعودية، تقنية التعقيم لا تحتوي على مواد كيميائية، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، و

سجلت وزارة الصحة السعودية، أمس، 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) لكي يصبح الإجمالي 245851 حالة، بينما سجلت 3539 حالة تعافي، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 191161 حالة.

كما سجلت «الصحة» 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2407 حالات وفاة، فيما تتلقى 2188 حالة العلاج في العنايات المركزة.