السعودية تمنع الدخول للمشاعر المقدسة اعتبارا من الغد

بدأ مراكز الضبط الأمني السعودي بالعاصمة المقدسة منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح وذلك بداية من صباح غد الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، كانت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية قد قررت معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

السعودية تمنع الدخول للمشاعر المقدسة

حثت الداخلية السعودية بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رجال الأمن يباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

وقررت السعودية تنظيم موسم الحج هذا العام بعدد “محدود جداً” من الحجاج السعوديين ومن مختلف الجنسيات المقيمين فيها بسبب فيروس كورونا المستجد.