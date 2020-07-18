قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة ليجانيس غدا .. 4 غيابات فقط أبرزها هازارد ومارسيلو

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على ليجانيس غدا الأحد 19 يوليو لحساب مواجهات الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية، والتي تُوج بها الملكي ريال مدريد رسميا في الجولة الماضية بعد فوزه على فياريال بهدفين لهدف، وخسارة البرسا أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قائمة الفريق المُستدعاة لخوض مباراة ليجانيس غدا، وشهدت القائمة غياب البلجيكي هازارد بسبب عدم جاهزيته البدنية بشكل كامل، وغياب مارسيلو بداعي الإصابة، واستبعاد الثنائي بيل وخاميس رودريجيز لأسباب فنية، سيكونا خارج أسوار النادي الملكي مع نهاية الموسم بنسبة كبيرة.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة ليجانيس غدا

وجاءت قائمة الميرنجي كالتالي: