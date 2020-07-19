رئاسة شئون الحرمين تستعد لمشروع ترجمة خطبة “يوم عرفة” بـ 5 لغات

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة والحرص على نقلها إلى دول العالم هذا العام ١٤٤١هـ، بعدد ٥ لغات عالمية “الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية”، وذلك لإيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

ترجمة خطبة يوم عرفات

كما تبث صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، يعتبر مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة، حيث أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه وذلك بهدف وصول الخطبة من مسجد نمرة لخمس لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.

كما أن العمل قائم في المشروع وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة، لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر، من خلال فريق العمل مؤهلين تقنياً ولغويا لأداء هذه المهمة.