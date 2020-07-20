انعقاد المؤتمر الثاني لقيادة قوات أمن الحج

تم انعقاد اليوم المؤتمر الثاني لقيادة قوات أمن الحج من مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج المؤتمر الإعلامي الثاني لقيادة قوات أمن الحج، ولقد تم تخصيص المؤتمر لتوضيح الخطط المرورية والتنظيمية، ولقد شارك في المؤتمر كلا من اللواء عيد العتيبي قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة، واللواء عبد العزيز المسعد مساعد قائد قوات أمن الحج للدوريات، واللواء محمد البسامي مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، واللواء حمود الفرج قائد قوات الدفاع المدني في الحج.

المؤتمر الثاني لقيادة قوات أمن الحج

أظهر قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة التي وضعت خططها لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تلك الخطط تم وضعها بغرض تقليل الضغط على مراكز الضبط الأمني الموجودة على مشارف العاصمة المقدسة، عن طريق فرض طوق أمني على مداخل المنطقة بإقامة نقاط ضبط أمني مؤقتة.

وأضاف أن خطط الشرطة تهدف لتخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني الموجودة على مشارف العاصمة المقدسة؛ من خلال فرض طوق أمني على مداخل المنطقة بإقامة نقاط ضبط أمني مؤقتة.

تقع نقاط الضبط الأمني المؤقتة عند محافظتي رابغ والجموم من الجهة الشمالية، وعند محافظة الطائف وضواحيها من الجهة الشرقية، وعند محافظتي القنفذة والليث من الجهة الجنوبية، وعند محافظتي جدة وبحرة من الجهة الغربية