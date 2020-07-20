توجيهات لترشيد استهلاك الوقود في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي

تم الموافقة على المقترحات المقدمة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتكليف من وزارة الطاقة، والمتضمنة توصيات وتوجيهات بشأن كفاءة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتحديد مستهدفات تحسين استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

توجيهات لترشيد استهلاك الوقود

تضمنت التوصيات التي صدر الأمر السامي بالموافقة عليها، ما يلي:

تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعادة تصنيف بند الوقود في (إحصاءات مالية الحكومة)، لكي يتوافق مع مجالات الاستخدام المتعددة للوقود، ووضع آلية لتقدير احتياج كل جهة حكومية منه.

على الجهات الحكومية عند شراء أو استئجار المركبات الأخذ بالمستويات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، فيما يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بدراسة جدوى تطبيق الشراء الموحد للوقود من المحطات

تقوم الجهات الحكومية التي تحصل على الوقود بشكل مباشر من أرامكو بتوقيع اتفاقيات إمداد معها تحتوي على كميات الوقود المطلوبة والآلية العادلة لحساب وتدقيق بيانات الاستهلاك الفعلية.

إنشاء فريق عمل في كل جهة حكومية مسؤول عن ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، وهو يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحديد مستويات استهلاكها، وإعداد خطة عمل لترشيد الاستهلاك