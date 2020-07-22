«السديس» يوجه بترجمة «خطبة عرفة» لـ 10 لغات

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض خطة الرئاسة بموسم حج هذا العام بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة من خمس لغات إلى عشر لغات.

خطبة يوم عرفات

أوضح معاليه أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستقوم بترجمة خطبة يوم عرفة لهذا العام إلى عشر لغات وهي (الإنجليزية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية – الصينية – التركية – الروسية – الهوساوية – البنغالية)، وذلك عبر التطبيق الخاص لترجمة الخطبة ومنصة منارة الحرمين.

حيث وضح الدكتور السديس أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأن المملكة مستعدة للعام الثالث على التوالي بالعمل على هذا المشروع، وذلك بهدف توصيل رسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وسأل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين