خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء من مقره في مستشفى التخصصي بالرياض

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث اتخذ عددا من القرارات، فقد توجه خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أُجريت له جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

باشر مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المسؤولة بأعمال الحج وذلك لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، بهدف التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها.

كما أن الدكتور ماجد القصبي أوضح أن المجلس اطلع على العديد من التقارير التي لها صلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات داخل المملكة.