ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020

ارتفعت الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي ووفقا للتقرير الربعي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، السبب وراء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات هو ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8%، إلى جانب ارتفاع طفيف بأسعار العقارات الزراعية بنحو 0.3%، بينما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنحو 1.7% مما ساهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة

ارتفاع أسعار الأراضي السكنية العامل الرئيسي في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020، حيث ارتفعت أسعار القطع 1.9% على أساس سنوي، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات السكنية وبالتالي ارتفاع المؤشر العام؛ نظراً لثقلها الكبير في المؤشر.

من بين العقارات السكنية الأخرى ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 2%، وأسعار الشقق 1%، مقابل انخفاض أسعار البيوت 1.3%، وأسعار العمائر 1.3% أيضا، انخفضت أسعار العقارات بالسعودية 0.1% مقارنة مع الربع الأول من 2020، استقر متوسط أسعار العقارات السكنية والزراعية بالسعودية في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.