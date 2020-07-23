أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”

قالت الصحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن ومراكز” تأكد” بلغ أكثر من (نصف مليون) مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث استقبلت عيادات ” تطمن ” في منطقة عسير أكثر من 26 ألف مستفيد يتم تقديم خدمات عيادة تطمن من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

عيادات تطمن

عيادات ” تطمن ” مخصصة لخدمة كل شخص يشعر بأعراض فيروس ” كورونا ” المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة

فهي خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل آلام الحلق السعال وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرار ة وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق، كما أنها تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ويبلغ عددها حوالي ٢٣٥ عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة، حيث قدّمت خدماتها حتى الآن عدد (٢٠٨ ) آلاف مستفيد.

مراكز تأكد تتواجد حالياً في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة هذه المراكز في جميع مناطق المملكة