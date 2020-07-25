بيان بسبب انخفاض إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن الشرقية

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن المنطقة الشرقية، وذلك نتيجة للنقص الحاصل في إنتاج المياه من محطة شركة الجبيل للماء والكهرباء مما أدى إلى انخفاض حصة المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار يصل إلى 67 ألف متر مكعب باليوم، أي ما يوازي 13% من إجمالي الحصة المقررة لإمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية من محطة جواب بمقدار 500 ألف متر مكعب يوميًا.

انخفاض المياه المحلاة في الشرقية

النقص الناتج للمياه وفقًا لـ (جواب) إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيرها على العمليات الفنية لمراحل التحلية وأنه هو السبب الذي أدى إلى هذا الخفض في المياه المنتجة، حيث تبذلان كل الجهود لتقليص النقص، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهذا قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء، والاستمرار في ضخ المياه، على أن تتصاعد كمياتها تدريجيًا وصولاً لمعدلاتها الطبيعية.