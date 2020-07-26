المملكة تخطف 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020

حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أربعة4 جوائز عالمية في ثاني مشاركة لها على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياءEuPhO 2020 في دورته الرابعة، حيث استضافتها رومانيا عن بُعد خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2020.

فوز المملكة بجوائز الأولمبياد الأوروبي

رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد الأوروبي للفيزياء إلى 6 جوائز ما بين ميداليات ذهبية وبرونزية وشهادات تقدير، حيث حقق فريق الفيزياء السعودي ميداليتين (ذهبية وبرونزية) في أول مشاركة له في أولمبياد 2019 الذي أقيم في جمهورية لاتفيا.

مثل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء فريق ضم 5 طلاب، هم: حسين الشماسي من إدارة تعليم الشرقية، والقاسم سنقالي وحسام نورولي من إدارة تعليم مكة المكرمة، وهشام المالكي من إدارة تعليم الرياض، وأحمد الحيد من إدارة تعليم الأحساء.

وخضع الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الفيزياء للعديد من الاختبارات الدورية على أيدي خبراء سعوديين وأجانب، مع تدريبهم على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية، على أيدي خبراء سعوديين