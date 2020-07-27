مرسوم ملكي بإحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» بدلًا من «ديوان المراقبة العامة»

رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم ديوان المراقبة العامة، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1391/2/11هـ.

تعديل مسمى الديوان

وضح أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 1439/2/2 هـ، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين, الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما أعلنته المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الإنتوساي