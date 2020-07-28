وزارة الداخلية السعودية تعلن عن الفئات والجنسيات المعافاة من المقابل المادي ورسوم المرافقين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الجنسيات والفئات المعفاة من رسوم المرافقين، حيث كان قرار الإعفاءات التي أفصحت عنها وزارة الداخلية السعودية، من ضمن الجنسيات التي لها العدد الكبير من أبناء الوافدين، الذين قد استفادوا من المنح الذي قدمته المملكة حيث أنها منحت ولا تزال تمنح العون المالي والمعنوي للوافدين الذين تتكبد بلادهم من أحوال استثمارية وسياسية متعبة.

الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين

الجنسية السورية

الجنسية اليمنية

الجنسية البرماوية

أعلنت وزارة الخارجية عن الفئات المعفاة من الرسوم والمقابل المالي وهي على النحو التالي:

زوجة المقيم.

أبناء المواطنة السعودية من زوج غير سعودي لا يحمل الجنسية السعودية

فئة العمالة المنزلية

الوافدين من الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي

بعض الشركات التي تضم أقل من 5 عمال، أما إذا زاد عدد العاملين عن 9 عمال ففي تلك الحالة يستثنى منهم 4 عمال من دفع الرسوم.

ولقد تم إعفاء القلة من ضرائب المرافقين وضرائب الأيدي العاملة الشهرية، وهو مع ما أعلنت عنه المملكة مسبقا عن معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات اهتمام لأوضاعها الاجتماعية والسياسية.