أوميكرون يلغي 3000 رحلة طيران في العالم خلال ليلة الكريسماس

يبدو أن قطاع الطيران سيعاني خلال الفترة المقبلة رغم احتفالات عيد الميلاد “كريسماس”، وما يكتنفها من التوسع في عمليات التلقيح، لكن أزمة انتشار جائحة اوميكرون كان لها الانعكاس الأكبر عغلى عدد كبير من قطاعات العالم، ومنها الطيران، حيث أُلغيت نحو 3000 رحلة طيران في ليلة رأس السنة.

صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أشارت إلى أن نحو خُمس الأشخاص الذين أُغيت رحلاتهم كانوا مسافرين من أو إلى أمريكا، حيث جرى تأجيل 4406 رحلة طيران على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأخير نحو خمسمائة رحلة طيران من وإلى أمريكا، بعدما أُعيد تفعيل قيود العزل بسبب متحور أوميكرون.

الإجراءات الجديدة التي تمّ تطبيقها تجبر الأفراد العاملين في المطارات، على أن يعزلوا أنفسهم لأكثر من يوم حفاظا على سير العمل في شركات الطيران، وبخاصة أن العالم مقبل على الموسم الشتوي للعطلات، وهو ما يتزامن مع تحذير أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض من التجمع في هذا الموسم حتى لأولئك الذين حصلوا على اللقاحات، وبخاصة مع تزايد خطر متحور كورونا الجديد.