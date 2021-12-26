ترقية أكثر من 15 ألف موظف بوزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنها رقت أكثر من 32 موظفا خلال العام الحالي، وهو ما يعتبر العدد الأكبر في التاريخ، مشددةً على أن هذه الترقيات تعبر عن الأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد بن سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع التعليم في إطار رؤية المملكة 2030.

الوزارة شهدت اليوم فقط، ترقية أكثر من 15 ألف موظف وموظفة بكافة قطاعاتها في جميع أنحاء المملكة، وفي مختلف التخصصات الإدارية وإدارات التعليم والملحقات الثقافية، ليضاف هذا القرار إلى أكثر من 16 ألف موظف وموظفة جرى ترقيتهم منذ مطلع العام الحالي 2021.

وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، ذكر أن هذه الترقيات تعكس اهتمام الوزارة بالمنتسبين إليها، بعدما قدموا إسهامات كبيرة في تطوير قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها تستهدف أيضا تعزيز الإبداع وزيادة كفاءة المنظومة من أجل تحقيق أهداف الوزارة وتخريج أجيال متعلمة قادرة على مواكبة التطور العالمي، بعدما خضعت كل حركات الترقية في العام الحالي وغيره لكل الضوابط والمعايير والإجراءات المنصوص عليها في القانون.