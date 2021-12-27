تفعيل ميكنة 111 منشأة طبية في أول مراحل التأمين الصحي الشامل بمصر

أعلنت مصر، أنها شهدت تفعيل أنظمة التحول الرقمي في أكثر من 100 منشأة طبية في أول مرحلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في ظل الجهود المبذولة من قبل لحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، التي تستهدف ميكنة كل قطاعات الدولة المصرية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية، ذكرت أن بورسعيد والإسماعيلية والأقصر هم المحافظات الثلاث الذين تستهدفهم المرحلة الأولى، وأن 111 منشأة صحية جرى ميكنتها وتحويلها إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بواقع 39 مبنى في بورسعيد، و49 في الأقصر، و23 في الإسماعيلية ليصل عددها الإجمالي إلى مائة وحدة مضافا إليها 11 مستشفى.

وذكرت الهيئة المصرية، أن المنظومة الجديدة تستهدف الحصول على قاعدة بيانات متطورة بالإضافة ميكنة كل البنى التحتية في جميع مستشفيات ووحدات منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع الأنحاء، بداية من المرحلة الأولى التي شملت المحافظات الثلاث المذكورة، على أن يتم تعزيز البنية التكنولوجية في كل مقرات الهيئة وأي منشأة تتبعها ودعم بيئة الاستضافة بكل ما يلزم من أجل ضمان أفضل تعامل مع أي حالة مرضية.