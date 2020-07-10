صندوق التنمية الزراعية يقدم دعم للمشاريع المتنوعة بما يقترب من ملياري ريال سعودي

اقدم صندوق التنمية الزراعية خلال عام 2020 بتقديم دعم لمشاريع متنوعة النشاط يبلغ مليار و 886 مليون ريال سعودي حيث تم تخصيص مبلغ 582 مليون ريال لقطاع الدواجن وخصص 150 مليون ريال لتمويل البيوت المحمية وتم تخصيص 100 مليون ريال لتمويل قطاع الاستزراع

وتخصيص 150 مليون ريال للمشاريع الزراعية وتخصيص مبلغ 168 لمشاريع الاستثمار الخارجي وخصص 30 مليون لمشاريع زراعية متخصصة ومبلغ 165 القروض العادية وتخصيص 5 مليون قروض قصيرة الأجل وغيرها من المشاريع.

تعاون صندوق التنمية الزراعية مع صندوق التنمية الصناعية

قدم صندوق التنمية الزراعية مبلغ 60 مليون ريال سعودي لصندوق التنمية الصناعية انطلاقا من تعاون الصندوقين لتطوير المشروعات المختلفة وتم صرف بالفعل 33 مليون من المبلغ أي ما يقدر ب 33% من المبلغ المخصص للتنمية الصناعية .

يهدف صندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية بتطوير المشروعات المختلفة التي تخص الجانب الزراعي ويأتي ذلك انطلاقاً من روبة المملكة لسنة 2030 التطورية التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية لدولة اكثر تطور وإنتاج ولذلك تقوم المملكة بزعم العديد من المشاريع في مختلف المجالات المتنوعة والمختلفة.