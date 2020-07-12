القبض علي تشكيل عصابي قام بأنتحال صفة رجل أمن وقام بسرقة 2.3 مليون ريال من مقيم بالرياض

قامت الشرطة في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالقبض على تشكيل عصابي قد قام بالدخول إلى منزل أحد المقيمين احتجز أسرته وقاموا بسرقة العديد من المصوغات الذهبية بالإضافة إلى مبالغ مادية ضخمة وأعلنت شرطة الرياض عن تمكنها من القبض علي التشكيل العصابي المكون من ثماني اشخاص منها ستة مواطنين سعودين واثنين مقيمين إثيوبيين مخالفين لشروط الإقامة والعمل وذلك بعد، قيامه بانتحال شخصية رجل أمن لدخول لأحد المقيمين في مدينة الرياض وسرقة أموال نقدية تقدر باثنين مليون و 300 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بربع مليون ريال سعودي.

القبض علي تشكيل عصابي بمدينة الرياض

استطاعت السلطات المختصة القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي في استراحة بحي القادسية وتم ضبطه وهو بحوزته 36 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى مجموعة من القطع المصوغات الذهبية و ثماني وعشرون ألف قرص مخدر وست قوارير مسكرة بالاضافة إلى قطع حشيش وخمسة عشر جوال وثلاث كاميرات وثماني اسلحة وتم القبض عليه والتحقيق معه حتى اعترف على باقي التشكيل العصابي وجاري الآن التعامل معهم واحالتهم الى النيابة العامة.