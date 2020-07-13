تأجيل دفع أقساط قروض 192 منشأه سعودية بقيمة 670 مليون ريال

أطلقت الحكومة السعودية عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص في ظل الازمة التي يمر بها العالم بسبب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار، فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 ومن المبادرات التي أطلقتها المملكة هي مبادرة برنامج استدامة الشركات بالتعاون مع وزارة المالية وذلك بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العديد من منشآت القطاع الخاص.

تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة

تقدم استدامة الشركات بالتعاون مع وزارة المالية مبادرة تأجيل دفع أقساط القروض المستحقة على 192 منشأة مختلفة من القطاع الخاص لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال سعودي وتشمل تلك القروض القطاع الخاص التعليمي والصحي والصناعي.

تأتي تلك المبادرة في سياق المبادرات العديدة التي تقدمها المملكة إلى القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية المختلفة الأكثر تأثراً بالإجراءات المتبعة لتجنب تفشي فيروس كورونا حيث يعمل في تلك المنشآت ما يفوق عشرين ألف عامل سعودي ويستفيد من تلك المبادرة الخاصة بتأجيل دفع أقساط القروض كافة المستفيدين من برنامج استدامة الشركات وتأتي تلك المبادرات لدعم الاقتصاد السعودي في إطار أهداف المملكة لتحقيق رؤية 2030 .