انخفاض سعر النفط عالمياً بمقدار 1% بسبب زيادة حالات كورونا

تأثرت أسعار النفط عالمياً بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حيث تراجعت أسعار النفط بمقدار 1% حيث سجلت بالأمس أعلى معدل اصابات بفيروس كورونا حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود 230 ألف حالة جديدة حول العالم ويعد ذلك رقماً قياسياً قد يدفع العديد من الحكومات إعادة إجراءات الغلق مرة اخري لتجنب تفشي الوباء بين الشعب.

تراجع سعر النفط بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

انتهت جلسة التداول بتراجع عقود مزيج برنت بنسبة 1.2% ليسجل سعر، 42.72 دولار للبرميل متراجعة بمقدار 52 سنت .

بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس 1.1% لينتهي التداول وهو مسجل سعرا 40.10 للبرميل ليسجل انخفاضا بقيمة 45 سنتاً للبرميل.

ستقوم منظمة أوبك باجتماع اليوم وغداً توصي بخفض الإمداد مستقبلاً حيث من المتوقع خفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يومياً بعدما كان 9.7 مليون برميل خلال شهر مايو ويونيو الماضي وذلك لحين التعافي في الطلب علي النفط عالمياً وتجاوز الازمة الحالية وتجنب اكبر قدر ممكن من الخسائر.