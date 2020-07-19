مبادرة رشد تساعد على توفير 7.6 متر من المياة في المملكة العربية السعودية

يعاني الكثيرون من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من ارتفاع قيمة فاتورة المياه مما دفع شركة المياه الوطنية الى اطلاق مبادرة رشد، التي استهدفت ألف عميل ممن يعانون من تلك الازمة وقامت الشركة بمتابعة المنازل التي تعاني من ارتفاع الفاتورة وتم اكتشاف العديد من حالات التسريب التي عملت الشركة على إصلاحها مجاناً .

رفع مستوى وعي المواطنين عن طريق مبادرة رشد

تستهدف مبادرة رشد عدة اهداف اهمها توعية المواطن السعودي بضرورة متابعة الاستهلاك بشكل دائم ومعالجة كافة التسريبات او الاخطاء وذلك لأهمية المياه للمجتمع والدولة وذلك بهدف تفعيل برنامج استدامة الذي يعمل علي توفير الموارد للأجيال القادمة.

قبل تطبيق برنامج رشد على الألف عميل كان استهلاكهم الشهري للمياه تتجاوز 137,618 متر مكعب بينما بعد تطبيق البرنامج عليهم انخفض استهلاكهم بنسبة 46% حيث أصبح كمية الاستهلاك الشهري 74,487 متر مربع .

وصرح المدير التنفيذي للشركة تعليقاً علي المبادرة قائلا “إن المبادرة تمثل نموذجاً لإمكانية كل عميل في المحافظة على الثروة المائية للوطن، فعلى سبيل المثال إذا بادر (10%) من عملاء الشركة -الذين يمثلون قرابة 200 ألف عميل في المملكة- وقاموا بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات المرشدة، سيسهم ذلك في تحقيق وفرة سنويّة تتجاوز (153 مليون متر مكعب في السنة ” داعياً الجميع بالالتزام وترشيد الاستهلاك.