شراء محفظة عقارية بقيمة ثلاثة مليار ريال بعد عقد اتفاقية بين مؤسسة التقاعد واعادة التمويل

وقعت مؤسسة التقاعد اتفاقية هي الأكبر في تاريخ المملكة لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري بقيمة ثلاثة مليار ريال مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وذلك بهدف تحقيق أهداف برنامج مساكن بتوفير تمويل للمؤسسات العقارية لمساعدة المواطنين وزيادة نسبة تمليك المواطنين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتوفر تلك الاتفاقية للموظفين المتقاعدين بالقطاع العام والقطاع الخاص امكانية تمليكهم مساكن عقارية بتسهيلات جديدة .

عقد اتفاقية بين مؤسسة التقاعد والشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري

تستهدف المملكة بتقديم العديد من التسهيلات للمواطن السعودي بخفض التكلفة عليه .

تعمل الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري منذ ثلاث سنوات تهدف إلى تحسين القطاع العقاري عن طريق تمويله حيث تقدم الشركة ما يفوق 20 مليار ريال لشراء المحافظ العقارية وذلك لكي تنجح في الوصول إلى 20% من إعادة تمويل للمنازل.

عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري عن سعادته باتمام الصفقة مؤكداً انها تؤكد، التزام الشركة بتقديم الحلول المختلفة لدعم تملك المواطنين السعوديين وتلك الحلول تساعد، في خفض أسعار العقارات مما يزيد من الإقبال على التمليك.