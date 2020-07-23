متجر أمازون السعودية تقدم العديد من الخصومات علي هواتف سامسونج بمناسبة عيد الأضحي

يقوم متجر امازون بالمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخصومات والعروض هذا الشهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك على هواتف سامسونج جلاكسي اس، 10 فإذا كنت ترغب في هاتف جديد اقتنص الفرصة وقم بشراء هاتف سامسونج من خلال متجر أمازون.

عروض امازون على هاتف Galaxy S10

يعد هاتف سامسونج Galaxy S10 من الهواتف الحديثة حيث أطلقته شركة سامسونج العام الماضي والذي يحتوي على العديد من المميزات الفريدة إلا أن شركة أمازون تقدم عليه عرض خصم ظخم للغاية ويوجد، عدة هواتف من هذه الفئة حيث قامت شركة أمازون بعرض هاتف Galaxy S10 Plus بمبلغ 2199 ريال سعودي بعدما كان يطرح من قبل بسعر 3949 ريال وبخصم بلغ 44% .

بينما طرحت الشركة هاتف Galaxy S10 بسعر 2459 بعد تقديم خصم 23% حيث كان سعرة 3199 ريال سعودي.

وقامت الشركة بتقديم خصم 26% علي هاتف Galaxy S10 Lite ليصبح سعره 1699 ريال سعودي بعدما كان 2299 ريال.

يذكر أن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة امازون قد حقق بالأمس فقط مكاسب 13 مليار دولار أمريكي بعدما ارتفعت أسهم شركة بقيمة 8% .