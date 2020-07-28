سلب 300 ألف ريال من عملاء البنوك من قبل عصابة اثيوبية

قامت الشرطة في مدينة الرياض السعودية بإلقاء القبض على مجموعة إجرامية من اثيوبيا مقيمين داخل المملكة العربية السعودية بشكل غير قانوني وقد قامت تلك العناصر بارتكاب ثلاث جرائم مختلفة عملاء أحد البنوك لسرقة أموالهم عن طريق تهديدهم بالأسلحة البيضاء .

عصابة إثيوبية تسرق 300 ألف ريال

قامت العناصر الأمنية بمدينة الرياض بالاشتباه في شخصان يقومون بالتجول حول أحد فروع البنوك بصفة مستمرة مما أثار الريبة تجاه ولذلك حاولت عناصر الشرطة ايقافهم واستجوابهم ليقوم أحدهم باخراج ساطور ومحاولته الاعتداء علي رجل الامن ليسيطر عليهما رجال الشرطة يقومون بالقبض عليهم.

وبعد القبض عليهم اكتشفت أنهما وإثيوبيين يقومون داخل المملكة بشكل غير شرعي وقد تورطا في ثلاث جرائم سرقة وقاما بسرقة المركبة التي وجزة بحوزتهم كما ثبت استيلائهم على ما يقرب من 300 ألف ريال سعودي بالإكراه من عملاء البنوك عن طريق تهديدهم بالسلاح لتقرير الشرطة ايقافهم واتباع الإجراءات اللازمة في النيابة العامة لمتابعة القضية ومقاضاتها ارجاع الحقوق الى اصحابها والحفاظ على أمن واستقرار المملكة من الدخلاء.