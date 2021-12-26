أكبر صناديق الاستثمار بالعالم: نتوقع نموا بالسالب .. والتضخم أكبر مشكلات المستقبل

تزداد تبعات أزمة التضخم على مستوى العالم، منذ سنوات طويلة، لكن ازمة انتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام الماضي أدت إلى زيادة وتيرتها بشكل غير مسبوق، وسط تخوف عالمي من عدم قدرة عدد كبير من الدول على التعامل مع هذه الأزمة، وفي هذا الإطار توقع صندوق الثروة السيادي النرويجي، أن يكون هذا الأمر هو أكبر التحديات الاقتصادية العالمية.

وتبلغ قيمة الصندوق ما يزيد عن 1.4 تريليون دولار، جعلته الأضخم على مستوى العالم، حيث ذكر رئيسه نيكولاي تانجين خلال تصريحاته لصحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ” للأنباء أنه يتوقع استمرار معاناة العالم مع المعدلات العالية من التضخخم، في ظل عدم تقديم حلول جذرية للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف نيكولاي: “أعترف أننا في الصندوق السيادي النرويجي نستعد لعقد كامل من العائدات والأرباح المنخفضة، بعدما بلغ العائد المتوسط نسبة الـ6% في أخر 25 سنة، كما أن لدينا محفظة بها 9 آلاف سهم، بسبب ثرواتنا الضخمة في بحر الشمال من الغاز والنفط، لكن السنوات المقبلة لن تكون جيدا مثلما كان الوضع في السابق، سيكون معدل النمو لدينا بالسالب بسبب توالي الأزمات الاقتصادية العالمية”.