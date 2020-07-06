اضبط اشارة تردد قناة ميكي Mickey 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

ريم بركات ‏12 ساعة مضت ترددات و قنوات

يبحث العديد من الآباء والأمهات على تردد قناة ميكي 2020 على القمر الصناعي عرب سات لما تقدمه القناة من محتوى شيق ومفيد حيث ان القناة تتميز بعرض العديد من افلام الانمي وديزني والعديد من البرامج المفيدة ذات رسوم متحركة كما انها تساعد الأطفال على تعليم الارقام والحروف، والمعلومات البسيطة من اللغة الاجنبية الي اللغة العربية، وبذلك تعمل القناة على تنمية مهارات لدى الطفل في مختلف اعمارة، كما ان القناة تقدم العديد من الاغاني المميزة والمترجمة. 

 

تردد قناة ميكي Mickey 2020 على عرب سات 

تعرض قناة ميكي العديد من افلام حيث يتابعها العديد من المشاهدين سواء كبار او صغار ومن ضمن الافلام التي تعرضها على شاشتها ومنها الاسد الملك ، تيمون وبومبا، أليس في بلاد العجائب،سندريلا و السمكة نيمو وشركة المرعبين وملكة الجليد وتنة ورنة وقطر الندى وسندباد، جميلة والوحش والاميرة الضفدع وعائلة القرود والعديد من المسلسلات الكرتونية المترجمة للغة العربية التي تحظى على ملايين المشاهدين. 

 

القمر

   تردد القناة       الاستقطاب         الترميز
عرب سات   11257   أفقي 27500

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