استقبل تردد قناة فوكس تي في التركية Fox tv 2020 على عرب سات والنايل سات

يبحث العديد من المشاهدين حول تردد قناة فوكس تي في التركية حيث انها تعتبر من افضل القنوات التي تتميز بتقديم افضل المسلسلات التركية التي يتابعها العديد ومن ضمن هذه المسلسلات التي تحظى على نسبة مشاهدة عالية مسلسل الكوميدي السيد الخطأ وهو يذاع كل جمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة فوكس تي في التركية على عرب سات

وايضا من ضمن المسلسلات التي يتم عرضها مسلسل الطبيب المعجزة وهو مسلسل شيق تدور احداثة حول أن يعمل طبيب في مستشفى وهو مصاب بالتوحد وهذا المسلسل يتم عرضه في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة بتوقيت القاهرة يعرض يوم الخميس من كل أسبوع. كما أن القناة تتميز بعرض العديد من البرامج الشيقة ومن ضمن هذه البرامج برنامج عالم صديقى، وبرنامج التنظيف وظيفتي، وبرنامج المرأة للإعجاب، وبرنامج دردشة الليل مع فاتح سافاش، وغيرها من البرامج الاخرى المشهورة.