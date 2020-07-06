استقبل تردد قناة فوكس تي في التركية Fox tv 2020 على عرب سات والنايل سات

ريم بركات ‏ساعتين مضت ترددات و قنوات

يبحث العديد من المشاهدين حول تردد قناة فوكس تي في التركية حيث انها تعتبر من افضل القنوات التي تتميز بتقديم افضل المسلسلات التركية التي يتابعها العديد ومن ضمن هذه المسلسلات التي تحظى على نسبة مشاهدة عالية مسلسل الكوميدي السيد الخطأ وهو يذاع كل جمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

تردد قناة فوكس تي في التركية على عرب سات 

وايضا من ضمن المسلسلات التي يتم عرضها مسلسل الطبيب المعجزة وهو مسلسل شيق تدور احداثة حول أن يعمل طبيب في مستشفى وهو مصاب بالتوحد وهذا المسلسل يتم عرضه في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة بتوقيت القاهرة يعرض يوم الخميس من كل أسبوع. كما أن القناة تتميز بعرض العديد من البرامج الشيقة ومن ضمن هذه البرامج برنامج عالم صديقى، وبرنامج التنظيف وظيفتي، وبرنامج المرأة للإعجاب، وبرنامج دردشة الليل مع فاتح سافاش، وغيرها من البرامج الاخرى المشهورة. 

القمر التردد FEC
نايل سات 11296 (v) 3/4
عرب سات 11843 (h) 3/4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة 2020 لـ الوطن بوست © DMCA.com Protection Status
من نحنسياسة الخصوصيةDMCA